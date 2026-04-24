Van Weel: politie doet onderzoek naar relschoppers bij azc-demo's

DEN HAAG (ANP) - De politie doet onderzoek naar de uit de hand gelopen azc-demonstraties bij Loosdrecht deze week, meldt justitieminister David van Weel. Hij sluit niet uit dat zulke demonstraties escaleren door de aanwezigheid van groepen die "niks goeds hebben in de zin, of die uit zijn op rellen of een ideologische overtuiging hebben".

Donderdag had de burgemeester van de gemeente Wijdemeren een noodbevel uitgevaardigd bij een demonstratie bij een nog te openen noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Hij had signalen "dat er groepen uit zijn op een gewelddadige confrontatie met de politie".