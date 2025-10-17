CDA en ChristenUnie willen RandstadRail doortrekken naar Gouda

DEN HAAG (ANP) - Het CDA en de ChristenUnie hebben in het Zuid-Hollandse verkiezingsdebat gepleit voor uitbreiding van de RandstadRail, het ov-netwerk dat Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer verbindt. Kandidaat-Kamerlid Karsten Klein, de nummer 23 op de verkiezingslijst van het CDA, opperde om de RandstadRail door te trekken naar Gouda om zo de A12 te ontlasten.

De voormalige wethouder van Den Haag kreeg bijval van Pieter Grinwis, nummer 2 van de ChristenUnie. Volgens Grinwis stappen Nederlanders "massaal de auto in" door "de bezuinigingen van het huidige kabinet op het openbaar vervoer in de grote steden". De ChristenUnie wil miljarden uittrekken voor "meer tram- en metrorails en spoorbanen", maar ook voor versterking van het provinciale wegennet en onderhoud van bestaande infrastructuur. "Dat ligt er nu goed bij, maar over een aantal jaar niet meer."

Klein en Grinwis concludeerden dat hun partijen elkaar op dit vlak "best kunnen vinden". De CDA'er: "GroenLinks-PvdA is van de fiets en de VVD gaat prat op de auto. Wij kijken naar wat nodig is." Volgens Klein gaat bereikbaarheid over "mensen die op tijd willen komen", niet over kiezen tussen "meer asfalt of meer metro's". Het CDA vindt dat nieuwe woningen vooral dicht bij bestaande infrastructuur moeten komen. "Dan heb je de bereikbaarheid al op orde."

Grinwis wees op de voorgenomen ontwikkeling van de Oude Lijn tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Het is de bedoeling dat het spoor wordt uitgebreid en nieuwe stations krijgt, omdat in dit gebied 170.000 nieuwe woningen zijn gepland. "Als al die mensen de weg op zouden gaan, krijgen we een chronisch verkeersinfarct", zei Grinwis. "Dus laten we de investeringen die we hebben afgesproken in de Oude Lijn ook uitvoeren."