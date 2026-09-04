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Portugal verlengt onderhandelingen over verkoop belang TAP

Economie
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 19:30
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LISSABON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Portugese overheid gaat de onderhandelingen verlengen over de verkoop van een minderheidsbelang in de nationale luchtvaartmaatschappij TAP aan Air France-KLM of Lufthansa. Eerder werd verwacht dat Portugal begin deze maand een besluit zou nemen over wie de koper van dat belang zou worden. Maar volgens Lissabon liggen de rivaliserende biedingen erg dicht bij elkaar en zijn verdere gesprekken nodig.
Air France-KLM en Lufthansa deden eind juli een definitief bod voor het belang van 49,9 procent dat Portugal in TAP wil verkopen. Volgens een regeringswoordvoerder kunnen de extra gesprekken enkele weken gaan duren. Daarna zal een keuze worden gemaakt tussen Air France-KLM of Lufthansa voor definitieve onderhandelingen.
Air France-KLM zegt nog steeds interesse te hebben in TAP en uit te kijken naar verdere onderhandelingen. Ook Lufthansa kijkt hiernaar uit. Voor beide concerns is TAP interessant om de verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uit te breiden. Ook zou het de aanwezigheid in Zuid-Europa vergroten.
Staatssteun
Tijdens de coronapandemie kreeg TAP miljarden aan staatssteun om te kunnen overleven. Daarbij werd de maatschappij genationaliseerd.
TAP leed in de eerste helft van dit jaar een verlies van 99 miljoen euro als gevolg van de gestegen brandstofprijzen. De maatschappij heeft ongeveer 7700 werknemers en een vloot van ongeveer honderd vliegtuigen.
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