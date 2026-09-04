Zoon bevestigt dat uitvaart Mladić maandag is

BELGRADO (ANP/BLOOMBERG) - De uitvaart van de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladić vindt komende maandag plaats, bevestigt zijn zoon na berichten in Servische media. Er worden tienduizenden mensen verwacht in Belgrado voor de uitvaart met staatseer.

Het lichaam van Mladić kwam donderdag aan in de Servische hoofdstad, nadat hij een week eerder was overleden in Nederland. Daar zat hij een levenslange gevangenisstraf uit voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren negentig. Hij gaf onder meer leiding aan de troepen die in 1995 een genocide pleegden op 8000 moslimmannen en -jongens in Srebrenica.

De uitvaart met staatseer is daarom zeer omstreden. De EU heeft zich er fel tegen uitgesproken en een eurocommissaris heeft vanwege de ceremonie een bezoek aan Servië afgezegd. De Servische president Aleksandar Vucic heeft gezegd dat hij niet naar de begrafenis gaat, omdat hij al een andere afspraak had. Hij heeft een ontmoeting met de leider van Oezbekistan gepland.