Positieve reacties uit EU op boete voor X

BRUSSEL (ANP) - Vanuit de EU klinken positieve geluiden dat de Europese Commissie X een boete geeft voor het niet naleven van regels van de Digital Services Act (DSA). Het is voor het eerst dat de EU een boete geeft voor het niet naleven van deze wet. X krijgt de boete onder meer vanwege misleiding over blauwe vinkjes.

"Ik ben erg blij dat de Commissie serieuze stappen onderneemt tegen de ontoelaatbare praktijken die we tegenkomen bij sommige grote technologieplatforms. Laat daar maar meer van komen", aldus de Deense minister Caroline Stage (Digitale Zaken). Denemarken heeft het tijdelijke voorzitterschap van de EU.

"Eindelijk durft de Commissie haar rug recht te houden en laat ze aan een groot Amerikaans techbedrijf zien dat je je in Europa aan de wet moet houden", zegt Europarlementariër Kim van Sparrentak (GroenLinks-PvdA). "Ik kijk uit naar de conclusies van de andere onderzoeken naar X die kijken naar het tegengaan van de verspreiding van desinformatie en illegale content."