Rechtszaak tegen hulpverleners Lesbos gaat in januari verder

ATHENE (ANP/REUTERS) - De Griekse rechtszaak tegen onder anderen de Nederlander Pieter Wittenberg gaat in januari verder. Dit laat de organisatie Human Power weten, die informatie deelt over de rechtsgang van Wittenberg en andere hulpverleners die worden verdacht van spionage, mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie.

In totaal staan 24 hulpverleners terecht die eerder actief waren op het eiland Lesbos. De hulpverleners hielpen vluchtelingen die per boot het Griekse eiland bereikten, door bijvoorbeeld water of droge kleding aan te bieden. Geen van hen heeft ooit vaartuigen de grens over geholpen, stelt Human Power. Als Wittenberg en de andere hulpverleners worden veroordeeld, kunnen zij tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen.

Volgens Human Power is er niet genoeg tijd om de hele zitting vrijdag af te maken. Daarom wordt de zitting afgemaakt op 15 januari.