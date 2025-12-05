ECONOMIE
Incident binnen muren gevangenis Vught, veel politie ingezet

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 december 2025 om 16:34
VUGHT (ANP) - Binnen de gevangenis in Vught is vrijdagmiddag een incident gaande. Daarom zijn veel agenten ingezet rond het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Het is ook niet bekend of het incident is gebeurd in de zwaar beveiligde EBI of bij de reguliere gevangenis.
Het incident is "gaande binnen de muren". Buiten staan agenten, maar zij "zijn niet in de omgeving aan het zoeken of patrouilleren", licht een politiewoordvoerster toe. Verder verwijst de politie door naar de Dienst Justitiële Inrichtingen, die over gevangenissen gaat. Een woordvoerder van die dienst heeft nog geen informatie.
