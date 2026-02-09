ECONOMIE
Postkluisjesbedrijf InPost wordt overgenomen voor 7,8 miljard

door anp
maandag, 09 februari 2026 om 8:29
AMSTERDAM (ANP) - Het aan de Amsterdamse aandelenbeurs genoteerde Poolse postkluisjesbedrijf InPost wordt overgenomen door een investeringsconsortium met onder meer investeringsmaatschappij Advent International en pakketbezorger FedEx. Met die deal is een bedrag gemoeid van 7,8 miljard euro, werd maandag bekendgemaakt.
De prijs per aandeel bedraagt 15,60 euro in contanten. De slotkoers van InPost in de AEX-index op vrijdag was 13,30 euro. Het bestuur van InPost raadt de aandeelhouders aan in te stemmen met het bod.
