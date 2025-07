Het Nederlandse klimaatbeleid brengt burgers, bedrijven en de industrie in onzekerheid, signaleert de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) dinsdag in een adviesrapport. "Veel klimaatbeleid is het afgelopen jaar opgeschort of teruggedraaid", zegt raadslid en voorzitter van de visiecommissie Wieke Pot. "Inwoners, boeren en de industrie weten niet waar ze aan toe zijn." De WKR voorziet dat de sectoren daardoor geen plannen meer durven te maken voor de toekomst.

Mensen hebben houvast nodig, adviseert Pot namens de klimaatraad. Die heeft het rapport aangeboden aan klimaatminister Sophie Hermans en aan het parlement. Pot realiseert zich dat de "politieke cyclus" van vier jaar niet bijdraagt aan een langetermijnvisie. "Maar een Kamermeerderheid zou toch echt een visie op klimaat moeten vaststellen. Die kan dan ook elke vijf jaar opnieuw besproken worden. Dan weten mensen welke richting we op gaan."

Veel klimaatbeleid kijkt niet ver genoeg in de toekomst, ziet de WKR. "De focus ligt op het Europese doel van terugdringing van de broeikasgasuitstoot met 55 procent in 2030", schrijft de raad in het rapport. Het is echter de vraag of de huidige klimaatmaatregelen daartoe leiden.

Klimaatwet

De WKR vindt dat de overheid zich een voorstelling moet maken van hoe de samenleving er over minimaal 25 jaar uitziet. En geregeld zelfs honderd jaar vooruit moet kijken bij bepaalde klimaataspecten. Op basis daarvan kan de overheid een toekomstvisie op klimaat vaststellen. Die visie kan duidelijkheid en perspectief bieden aan burgers, bedrijven en medeoverheden, pleit de raad. Een toekomstcommissie of de klimaatminister kan dit langetermijnbeleid coördineren.

Tijdens de verkiezingen moeten partijen zich gaan uitspreken, vindt raadslid Pot. "Dit is het democratische proces waarin partijen kunnen laten zien welke stappen zij willen zetten. Deze discussie moet tijdens de verkiezingen juist worden gevoerd."

Pot zegt hoopvol te zijn dat klimaat weer een plek krijgt. "Veel politieke partijen spreken zich uit over klimaatverandering. Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de regering te weinig doet voor het klimaat. En de klimaatwet ligt er, er is geen ontkomen aan dat er iets moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan."