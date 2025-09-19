Pas op: LinkedIn gaat je gegevens gebruiken om AI te trainen

In de Verenigde Staten gebruikt LinkedIn gebruikersgegevens al sinds eind vorig jaar om AI te trainen. Vanaf 3 november gaat dat hier ook gebeuren.

Privéberichten zouden privé blijven, maar al je profielgegevens en openbare berichten worden wel gebruikt. Het moet het uiteindelijk voor gebruikers makkelijker worden om LinkedIn-teksten te maken en werkgevers kunnen sneller geschikt personeel vinden, aldus het bedrijf zelf.

Zo proberen ze een 'gerechtvaardigd belang' aannemelijk te maken en de privacywetgeving te omzeilen. LinkedIn vindt het trainen van AI een goede reden om data te gebruiken en meent dat de privacy voldoende gewaarborgd blijft.

Ben je er toch niet gerust op, dan kun je je afmelden voor het delen van data via de instellingen van je LinkedIn-account.

Het probleem speelt overigens ook bij andere sociale media. Meta gebruikt al veel langer je berichten op Instagram en Facebook om zijn AI te trainen. Platform X moest er in Europa juist mee stoppen. In alle gevallen geldt: je kunt deze optie uitschakelen via de instellingen.