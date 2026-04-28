DEN HAAG (ANP) - Hollandse Duinen wordt officieel een nationaal park. Minister Jaimi van Essen (Natuur, D66) heeft het gebied langs de Zuid-Hollandse kust die status gegeven, meldde zijn ministerie dinsdag. Het is daarmee het 22e nationale park van Nederland.

Het gaat om een gebied van meer dan 18.000 hectare van Hoek van Holland tot Hillegom. Tussen Den Haag en Leiden is het park ongeveer 9 kilometer breed, op andere plekken beslaat het een duinstrook van een paar honderd meter.

De provincie deed de aanvraag al in september 2024, maar onder de toenmalige BBB-staatssecretaris Jean Rummenie werd een besluit meermaals uitgesteld. Op de vraag waarom het nu wel tot een besluit is gekomen, stelde een woordvoerder: "Omdat Van Essen dit een belangrijk onderwerp vindt."