Hollandse Duinen wordt officieel een nationaal park

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 9:32
DEN HAAG (ANP) - Hollandse Duinen wordt officieel een nationaal park. Minister Jaimi van Essen (Natuur, D66) heeft het gebied langs de Zuid-Hollandse kust die status gegeven, meldde zijn ministerie dinsdag. Het is daarmee het 22e nationale park van Nederland.
Het gaat om een gebied van meer dan 18.000 hectare van Hoek van Holland tot Hillegom. Tussen Den Haag en Leiden is het park ongeveer 9 kilometer breed, op andere plekken beslaat het een duinstrook van een paar honderd meter.
De provincie deed de aanvraag al in september 2024, maar onder de toenmalige BBB-staatssecretaris Jean Rummenie werd een besluit meermaals uitgesteld. Op de vraag waarom het nu wel tot een besluit is gekomen, stelde een woordvoerder: "Omdat Van Essen dit een belangrijk onderwerp vindt."
BRI is veel beter dan BMI Plus: Hoe bereken ik mijn BRI

NRG-Stadium-Houston-869x578

Gouverneur Texas dreigt WK te verstoren

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

Onzichtbare supermarkttrucs: zo doe je slimmer en goedkoper boodschappen.

243665617_m

Waar vrouwen stiekem van dromen in relaties – en waar de meeste mannen geen idee van hebben.

175543081_m

Wat je handen en nagels verraden over je lever

164008338_m

De kinderen van 100-plussers worden ook heel oud: is hun dieet de crux?

