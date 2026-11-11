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Al vroeg blokkades op dag van nationale staking in Spanje

Samenleving
door anp
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BARCELONA (ANP) - Op de dag van een nationale staking in Spanje hebben manifestanten al voor zonsopgang blokkades opgeworpen in onder meer Barcelona. Plaatselijke media melden dat er ook blokkades zijn op verscheidene wegen die naar de stad leiden.
Een reeks vakbonden en actiegroepen protesteert tegen de hoge kosten van woningen, de in hun ogen te lage lonen en tegen de inflatie die door een streng prijsbeleid bedwongen zou moeten worden.
Het is de eerste nationale staking sinds 2012 en eind deze maand zijn er parlementsverkiezingen in Spanje. Verwacht wordt dat onder meer in de hoofdstad Madrid vele tienduizenden stakers de straat op gaan. Zo staat er een betoging op het Plaza de Cibeles vanaf 11.30 uur op het programma.
De betogingen moeten uitmonden in een grote en lange protestmars die om 18.00 uur in het zuidoosten van het centrum begint. De betogers trekken onder meer langs het Plaza de Cibeles naar het Plaza de España in het midden van de stad.
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