Prijs Brentolie stijgt naar hoogste niveau sinds juni 2022

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, is woensdag tot het hoogste niveau gestegen sinds juni 2022. De prijs steeg met ruim 7 procent tot 119,50 dollar per vat.

De verdere stijging volgt op de patstelling in de oorlog tussen de VS. Er is nog geen zicht op een heropening van de Straat van Hormuz, die sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels is gesloten. Voor de oorlog ging een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de zeestraat.

President Donald Trump lijkt de blokkade van Iraanse havens niet op te heffen tot er een deal komt met Iran over het nucleaire programma. Iran heeft voorgesteld de zeestraat te heropenen maar wilde dan wel de onderhandelingen over het nucleaire programma uitstellen.

Het besluit van de Verenigde Arabische Emiraten om uit oliekartel OPEC te stappen zal op korte termijn nog niet tot lagere olieprijzen leiden, zei een energiedeskundige dinsdag.