Verstappen hervat met 'nieuwe hoop' Formule 1-seizoen in Miami

Sport
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 19:34
MIAMI (ANP) - Max Verstappen kruipt vrijdag met nieuwe hoop in de Red Bull bij de 'hervatting' van de Formule 1 in Miami. De koningsklasse heeft vijf weken stilgelegen, omdat de grands prix van Saudi-Arabië en Bahrein om de onrust in het Midden-Oosten zijn geschrapt. "Het team heeft in die lange pauze hard gewerkt om uit te vinden hoe we de auto kunnen verbeteren. Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan in Miami en hopelijk kan ik wat dichter bij de top 3 komen", zegt de viervoudig wereldkampioen in een vooruitblik van Red Bull Racing.
De viervoudig wereldkampioen heeft weinig succes gekend in de eerste drie races. De Limburger staat op een voor hem ongewoon lage negende plaats in het kampioenschap. Hij sprak de afgelopen weken herhaaldelijk zijn ongenoegen uit over de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Het constant controleren of zijn batterij nog genoeg power had, heeft zijn plezier in het racen weggenomen.
