Europarlementariërs willen hogere straffen voor antisemitisme

STRAATSBURG (ANP) - Een aantal fracties in het Europees Parlement vindt dat antisemitisme steviger moet worden bestraft. Zo riep de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) woensdag op tot "strenge regels en stevige handhaving" in een debat over het toenemende antisemitisme in Europa in het Europees Parlement.

Als mensen leuzen scanderen die volgens Ruissen oproepen tot vernietiging van de staat Israël, "dan verdwijn je achter de tralies", zei Ruissen. Ook mensen die de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 bagatelliseren moeten wat hem betreft celstraf krijgen.

Haatmisdrijven moeten worden bestraft, zei Reinier van Lanschot (Volt) in het debat. Hij vindt daarnaast dat via het onderwijs moet worden geïnvesteerd in preventie. "Antisemitisme is een gif dat weer de kop opsteekt."

Een aantal Europarlementariërs riep op tot meer veiligheidsmaatregelen voor de Joden en Joodse instellingen zoals synagogen en scholen.