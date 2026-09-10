Wall Street begint lager door aanhoudende inflatiezorgen

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York zijn donderdag met rode cijfers begonnen, na drie verliesdagen op rij. Beleggers bleven voorzichtig door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten en de almaar stijgende olieprijzen. De vrees dat de inflatie verder zal oplopen door de hogere brandstofprijzen en centrale banken de rentes gaan verhogen, zorgde voor terughoudendheid.

Donderdag bleek dat de Amerikaanse producentenprijzen in augustus met 0,4 procent zijn gestegen op maandbasis, de sterkste stijging sinds mei. De prijzen die fabrikanten vragen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen. Vrijdag wordt het Amerikaanse inflatiecijfer bekendgemaakt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 52.204 punten. De brede S&P 500 zakte 0,5 procent tot 7595 punten en de techgraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 26.057 punten.

Woensdag sloot Wall Street tot 0,8 procent lager na berichten over beschietingen over en weer tussen Iran en de Verenigde Staten. Ook liet Iran weten voorbereid te zijn op een escalatie van het geweld. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat hoge adviseurs president Donald Trump hebben gewaarschuwd dat de oorlog tot aan het einde van zijn presidentschap kan voortduren.

De olieprijzen zijn inmiddels gestegen tot het hoogste niveau sinds mei. Brent klom tussentijds naar ruim 105 dollar per vat en Amerikaanse olie kost ongeveer 100 dollar per vat.

Ook werd bekend dat het aantal wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is uitgekomen op 206.000. De werkgelegenheid in de VS speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De centrale bank vergadert volgende week over de rente. Op de financiële markten wordt de kans op een verhoging daarvan geschat op ruim 60 procent.

In de eurozone besloot de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag om de rente voor de tweede keer dit jaar te verhogen om de inflatie te bestrijden.

Warenhuisketen Macy's zakte 2 procent ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten. Kledingverkoper American Eagle Outfitters kelderde bijna 14 procent na tegenvallende verkopen in het afgelopen kwartaal.

Apple klom 1,3 procent. De iPhone-maker lanceerde woensdagavond zijn nieuwe producten, waaronder de opvouwbare iPhone Duo met een prijs van 1999 dollar.