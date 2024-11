Prijs olijfolie mogelijk omlaag na betere oogst in Zuid-Europa

MADRID (ANP/DPA) - De prijs van olijfolie in de supermarkt gaat mogelijk weer wat omlaag. De olijvenoogst in Spanje, 's werelds grootste producent van olijfolie, lijkt dit jaar stukken beter uit te pakken dan de tegenvallende oogst van vorig jaar. Ook Griekenland verwacht een stijging van de olijfolieproductie.

Volgens een prognose van het Spaanse landbouwministerie kan er in het Zuid-Europese land dit jaar waarschijnlijk bijna 1,3 miljoen ton aan olijven worden geoogst. Dat zou neerkomen op een verbetering van 48 procent. Daardoor kan er dus ook veel olijfolie worden gemaakt.

In Griekenland verwachten de autoriteiten een toename van de olijfolieproductie van 150.000 naar 230.000 ton na het laatste oogstseizoen. Terwijl Spanje en Griekenland vertrouwen hebben in het herstel van de sector, houdt de crisis in Italië aan. Daar zal de olijfolieproductie waarschijnlijk nog lager uitvallen dan vorig jaar.

Volgens het Duitse persbureau dpa lijken de positieve signalen uit Spanje en Griekenland de Europese supermarkten al te hebben bereikt. In Duitsland verlaagde discounter ALDI eind oktober bijvoorbeeld de prijs van zijn huismerk olijfolie van 8,99 naar 6,79 euro en die van biologische olijfolie van 9,99 naar 6,95 euro. Daarna volgden alle grote Duitse supermarkten met prijsverlagingen.

Olijfolie ging eerder nog hard in prijs omhoog. Ook in Nederland werd het veel duurder dan een paar jaar terug gebruikelijk was.