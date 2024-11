Senatoren willen onderzoek bij SpaceX na contact Musk en Poetin

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Twee Democratische senatoren in de Verenigde Staten hebben opgeroepen tot een onderzoek naar Elon Musks betrokkenheid bij contracten tussen de Amerikaanse overheid en zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Ze wijzen op mogelijke risico's voor de nationale veiligheid door Musks vermeende contact met president Vladimir Poetin en andere Russische functionarissen.

The Wall Street Journal meldde een paar weken geleden dat Musk de afgelopen jaren meerdere malen van gedachten heeft gewisseld met Poetin over onder meer zaken, persoonlijke aangelegenheden en de politieke spanningen in de wereld. De senatoren vragen hun ministeries van Defensie en Justitie te onderzoeken of de vermeende communicatie "moet leiden tot een herziening van Musks voortdurende betrokkenheid bij de contracten van SpaceX" met de Amerikaanse overheid.

"Deze relaties tussen een bekende Amerikaanse tegenstander en de heer Musk, die miljarden dollars aan Amerikaanse overheidsfinanciering ontvangt, roepen ernstige vragen op over de betrouwbaarheid van de heer Musk als overheidscontractant en houder van een veiligheidsmachtiging", staat in een brief die is ondertekend door onder meer senator Jack Reed uit Rhode Island, tevens voorzitter van de senaatscommissie voor defensie. De andere senator achter de brief is Jeanne Shaheen uit New Hampshire.