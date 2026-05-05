Prijsverlaging motorfietsen doet winst Harley-Davidson kelderen

MILWAUKEE (ANP/BLOOMBERG) - De winst van motorfietsenfabrikant Harley-Davidson is afgelopen kwartaal gekelderd, omdat het Amerikaanse bedrijf de prijzen verlaagde om de verkoop aan te jagen en resterende voorraden weg te werken. Dankzij de inspanningen slaagde het bedrijf er wel in om de verkoopdaling van motorfietsen van vorig jaar om te buigen in een verkoopplus.

Harley-Davidson verkocht wereldwijd 33.500 motorfietsen, 8 procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Daarbij gingen de verkopen op de Noord-Amerikaanse thuismarkt met 14 procent omhoog. De kwartaalomzet is echter met 12 procent gedaald. Onder de streep bleef 25 miljoen dollar winst over. Dat komt neer op een winstdaling van 81 procent.

In heel 2025 liep de motorverkoop nog 12 procent terug door de onzekere economie en een zwak consumentenvertrouwen. De in oktober aangetreden topman Artie Starrs wil het verkoopvolume opkrikken met prijsverlagingen. Hij denkt dat het bedrijf dan op termijn beter af is, mede door een bloeiende onderdelen- en accessoirehandel.