Parlement stemt Roemeense regering weg na motie van wantrouwen

BOEKAREST (ANP/AFP) - Het Roemeense parlement heeft de regering weggestemd. De sociaaldemocratische PSD trok zich vorige maand al terug uit de coalitie omdat de regering van minister-president Ilie Bolojan van plan was om impopulaire bezuinigingen door te voeren. De partij kwam daarna met de radicaal-rechtse AUR met een motie van wantrouwen.

Nu de regering is weggestemd, volgen waarschijnlijk moeilijke onderhandelingen over een nieuwe. Mogelijk keert zelfs de oude coalitie van Bolojans liberale partij, de PSD en twee andere EU-gezinde partijen terug, maar dan onder leiding van een nieuwe premier.

De Roemeense president Nicușor Dan zei maandag dat hij zal helpen om Roemenië op een pro-Westerse koers te houden. "Politieke discussies zullen moeilijk worden, maar het is mijn verantwoordelijkheid als president, en die van de politieke partijen, om Roemenië in de juiste richting te loodsen."