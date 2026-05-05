Marathon Londen breekt record met 1,33 miljoen inschrijvingen

Sport
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 14:05
LONDEN (ANP) - Een recordaantal van meer dan 1,33 miljoen mensen heeft zich aangemeld voor de marathon van Londen op 25 april 2027. Het is een stijging van 18 procent vergeleken met de editie van dit jaar.
"Dit verbazingwekkende aantal aanmeldingen bevestigt definitief dat Londen de meest gewilde marathon ter wereld is", aldus directeur Hugh Brasher in een verklaring. "Geen enkele andere marathon komt hierbij in de buurt. Onze missie is om mensen van alle leeftijden en niveaus te inspireren om actief te worden en deze buitengewone aantallen tonen de enorme aantrekkingskracht en kracht van de London Marathon aan."
Loting bepaalt wie uiteindelijk een startnummer krijgt. Dit jaar liepen bijna 60.000 deelnemers de 42,195 kilometer uit. De Keniaan Sabastian Sawe dook als eerste mens in een officiële wedstrijd onder de magische grens van twee uur en liep een wereldrecord van 1.59.30. De Ethiopische Tigst Assefa scherpte haar eigen wereldrecord in een marathon met alleen vrouwen aan tot 2.15.41.
