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Leger Zuid-Korea: Noord-Korea heeft raket afgevuurd

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 11:37
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SEOUL (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Noord-Korea heeft donderdag minstens één ballistische korteafstandsraket afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het is nog niet duidelijk hoeveel raketten er zijn afgevuurd.
Het Japanse ministerie van Defensie meldde op X dat "er iets vanuit Noord-Korea is afgevuurd dat mogelijk een ballistische raket is". Kort daarna volgde een tweede bericht waarin het ministerie verklaarde dat er "geen gevaar meer is voor de gebieden rond Japan".
De lancering komt een dag nadat Kim Yo-jung, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, had gezegd dat Pyongyang niet passief zal toekijken hoe Japan volgens haar in hoog tempo verandert in een militaire grootmacht.
De Japanse defensieminister Shinjiro Koizumi zei eerder deze week dat Japan zijn krijgsmacht snel moet versterken. Volgens een nieuw rapport van de regering vormen China, Rusland en Noord-Korea namelijk een steeds grotere bedreiging.
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