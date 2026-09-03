Prijzen aan de pomp lopen verder op, weer nieuw record benzine

EINDHOVEN (ANP) - De prijzen aan de pomp in Nederland zijn donderdag verder gestegen, volgens cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers. Benzine bereikte een nieuwe recordadviesprijs van 2,692 euro per liter Euro95. Dat is een stijging van 2,4 cent vergeleken met woensdag.

Ook diesel werd opnieuw duurder. Een liter diesel kostte 2,664 euro, 2,4 cent meer dan een dag eerder. De adviesprijzen die UnitedConsumers bijhoudt op basis van de vijf grootste oliemaatschappijen worden doorgaans alleen langs de snelweg gevraagd. Op andere plekken kan er goedkoper worden getankt.

De brandstofprijzen zijn opgelopen naar recordhoogtes sinds het uitbreken van de Iranoorlog eind februari. Die zorgde voor aanhoudende verstoringen van de scheepvaart door de Straat van Hormuz, een belangrijke zeestraat waar voor het conflict ongeveer een vijfde van het wereldwijde olietransport doorheen ging. De laatste maanden varen er echter amper olietankers doorheen.