Nepal werkt aan waarschuwingssysteem na dodelijke overstroming

KATHMANDU (ANP/RTR) - Nepal werkt weer aan een waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen langs de grens met China. Er moeten aardbevingssensoren, camera's en een satellietverbinding komen in de grensplaats Timure, melden twee anonieme overheidsbronnen aan persbureau Reuters. Dat is in het gebied waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond.

Er zijn al allerlei sensoren om eventuele aardverschuivingen op te merken, maar die werden niet goed in de gaten gehouden. Bovendien werd de apparatuur weggevaagd door de overstroming. Het plan is nu om een nieuw satellietsysteem te installeren waarmee de monitoringssystemen ook blijven werken als het mobiele internet uitvalt. Mensen in de gevarenzone kunnen vervolgens gewaarschuwd worden via sms.

Voorlopig is het plan om het waarschuwingssysteem op één locatie te installeren. Later zouden er meer locaties bij kunnen komen, meldt een van de bronnen aan Reuters. De plannen zijn nog niet bevestigd door de regering.