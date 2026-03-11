Prijzen aan de pomp voor het eerst in dagen licht gedaald

EINDHOVEN (ANP) - De sterke opmars van de brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp door de oorlog in het Midden-Oosten is woensdag tot stilstand gekomen, nadat de gemiddelde landelijke adviesprijs voor diesel op dinsdag nog voor het eerst tot boven de 2,50 euro per liter steeg. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is die adviesprijs voor diesel nu een fractie gezakt tot 2,495 euro.

De adviesprijs voor een liter Euro95 staat nu op 2,447 euro. Dat was 2,453 euro op dinsdag. Daarmee blijft de benzineprijs wel in de buurt van het recordniveau van ruim 2,50 euro uit juni 2022.

Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn de adviesprijzen duidelijk gestegen. Voor de oorlog was die prijs voor diesel nog 2,09 euro en die voor benzine 2,28 euro.

De adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen gelden vooral voor tankstations langs snelwegen. Automobilisten kunnen veel goedkoper uit zijn als ze elders tanken.