Prijzen brandstoffen en telecomapparatuur stuwen inflatie

DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in september gemiddeld 3,4 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie steeg daarmee ten opzichte van de 3,3 procent in augustus.

Volgens het CBS is de inflatie in september vooral gestegen door hogere prijzen van motorbrandstoffen. Die waren in september 27,2 procent duurder dan een jaar eerder. In augustus was dat 23,4 procent. De prijs van diesel is het meest gestegen.

In september 2026 was de gemiddelde prijs voor een liter diesel 2,499 euro, in augustus 2,369 euro. Een liter benzine kostte 2,448 euro in september. In augustus was dit nog 2,333 euro. Ook de prijsontwikkeling van apparatuur voor mobiele telefonie stuwde volgens het CBS de inflatie.

Oorlog

Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen flink gestegen. In mei liep de inflatie in Nederland daardoor al op tot 3,5 procent. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent.

De prijzen van voedingsmiddelen hadden een drukkend effect op de inflatie. In september waren voedingsmiddelen 1,7 procent goedkoper dan een jaar geleden. In augustus waren voedingsmiddelen 0,7 procent goedkoper dan een jaar eerder. In vergelijking met augustus stegen de prijzen voor consumenten in september met 0,1 procent.

Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 3 procent, tegen 2,8 procent in augustus. In de eurozone steeg de inflatie in september naar 3,8 procent, van 3,2 procent in augustus, door de hoge brandstofprijzen. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023.