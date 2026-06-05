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Privéjeteigenaar veroordeeld voor fraude van 15 miljoen dollar

Economie
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 10:50
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BALTIMORE (ANP) - De eigenaar van een bedrijf dat chartervluchten met privéjets aanbood, is veroordeeld voor het oplichten van klanten. Hij heeft mensen ongeveer 15 miljoen dollar afhandig gemaakt, aldus het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat Maryland.
Patrick Britton-Harr is schuldig bevonden aan zes gevallen van internetfraude. Volgens de aanklagers was Britton-Harr eigenaar van AeroVanti, een privéclub die leden toegang bood tot privéjetvluchten. Sommige leden betaalden 150.000 dollar vooraf, bedoeld om vijf vliegtuigen te financieren. Hij gebruikte volgens de aanklagers zijn bedrijf als dekmantel om zijn klanten betalingen te laten doen voor diensten die niet werden geleverd. "Ondertussen kocht hij jachten, dure sieraden en vulde hij zijn eigen zakken", zo staat in het vonnis.
Een federale rechter moet de strafmaat nog bepalen. De maximale straf voor het vergrijp is 20 jaar per aanklacht.
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