ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

'Buitenlandse' zeedrone ontploft in Roemeense haven

Samenleving
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 10:45
anp050626080 1
BOEKAREST (ANP) - Een onbekende militaire zeedrone is vrijdagochtend in de haven van het Roemeense Constanța ontploft. De explosie maakte geen slachtoffers, laat het Roemeense ministerie van Defensie weten.
De drone werd volgens het ministerie ontdekt in het civiele deel van de Zwarte Zeehaven, niet ver van het kantoor van de reddingsbrigade. De autoriteiten zetten het gebied af, waarna het onbemande vaartuig zelf explodeerde.
Dit type drone wordt niet gebruikt door Roemenië zelf, benadrukt het ministerie. Het zou gebruikt worden "in de oorlog in Oekraïne". Roemenië onderzoekt de zaak.
Precies een week geleden stortte een Russische drone neer op een Roemeense flat, niet ver van de grens met Oekraïne. Er vielen twee lichtgewonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

schiphol wil om stikstofrechten opgekochte boerderijen verkopen1683122495

Schiphol ontsnapt aan ramp door iPad-fout bij KLM

255218832_m

"Je kat is veel minder afstandelijk dan haar imago – maar communiceert op haar voorwaarden"

254029361_m

Darmkanker treft steeds vaker jongere mensen: dit zijn de nieuwe Amerikaanse richtlijnen én zo verklein je je risico

shutterstock_2572771059

Wetenschap: "Waarom zoveel mannen vrouwen verkeerd begrijpen"

shutterstock_2580128637

De tweede klap na een hartinfarct: hoe een giftig molecuul het brein aanvalt

anp040626197 1

Poetin zegt klaar te zijn om in te binden als Kyiv dat ook doet

Loading