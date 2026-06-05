'Buitenlandse' zeedrone ontploft in Roemeense haven

BOEKAREST (ANP) - Een onbekende militaire zeedrone is vrijdagochtend in de haven van het Roemeense Constanța ontploft. De explosie maakte geen slachtoffers, laat het Roemeense ministerie van Defensie weten.

De drone werd volgens het ministerie ontdekt in het civiele deel van de Zwarte Zeehaven, niet ver van het kantoor van de reddingsbrigade. De autoriteiten zetten het gebied af, waarna het onbemande vaartuig zelf explodeerde.

Dit type drone wordt niet gebruikt door Roemenië zelf, benadrukt het ministerie. Het zou gebruikt worden "in de oorlog in Oekraïne". Roemenië onderzoekt de zaak.

Precies een week geleden stortte een Russische drone neer op een Roemeense flat, niet ver van de grens met Oekraïne. Er vielen twee lichtgewonden.