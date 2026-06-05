Kroonprinses Mette-Marit op wachtlijst voor longtransplantatie

OSLO (ANP) - De Noorse kroonprinses Mette-Marit is op de wachtlijst geplaatst voor een longtransplantatie. Dat heeft het Noorse hof vrijdag bekendgemaakt. Volgens haar arts is de ontwikkeling van haar chronische longziekte ernstig en is een transplantatie noodzakelijk.

"Na een algehele medische beoordeling staat zij nu op de lijst van personen die zo snel mogelijk een longtransplantatie zullen ondergaan", aldus hoofdarts en longspecialist Are Holm van het Rikshospitalet in Oslo. In afwachting van de operatie legt de kroonprinses haar werkzaamheden neer. De gezondheidssituatie van Mette-Marit heeft ook gevolgen voor kroonprins Haakon en de rest van de kroonprinselijke familie, schrijft het Noorse hof.

Haakon en Mette-Marit stellen de viering van hun zilveren huwelijk, die in augustus gepland stond, uit. De kroonprins past daarnaast zijn agenda aan om meer tijd met Mette-Marit door te brengen.