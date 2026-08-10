Productie Nederlandse industrie stijgt 4,6 procent in juni

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in juni met 4,6 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging was minder groot dan in de twee voorgaande maanden. In mei steeg de productie nog met 6,8 procent en in april met 5,7 procent.

Volgens het CBS was in bijna de helft van de industriële branches sprake van groei. De machine-industrie kende opnieuw de grootste productiestijging, terwijl de reparatie en installatie van machines de grootste daling liet zien.

In vergelijking met mei is de industriële productie in juni volgens het CBS met 1,3 procent gedaald. In mei 2020 bereikte de productie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022, waarna de trend omsloeg. Ondanks de daling in juni op maandbasis, lijkt volgens het CBS zich in 2026 een stijgende trend af te tekenen.