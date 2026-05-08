Productie Nederlandse industrie stijgt in maart

DEN HAAG (ANP) - De productie van de Nederlandse industrie is in maart met 1,7 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS was in de helft van de industriële branches sprake van groei.

De machine-industrie kende de grootste productiestijging, gevolgd door de branche reparatie en installatie van machines. De elektrische en elektronische industrie liet de grootste daling zien. Ook in de branches chemie en transportmiddelen was sprake van een productiekrimp.

In vergelijking met februari is de industriële productie volgens het CBS met 2,8 procent gestegen. In mei 2020 bereikte de productie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022, waarna de trend omsloeg. Sinds 2024 is het productieniveau gemiddeld genomen vrijwel hetzelfde gebleven.