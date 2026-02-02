ECONOMIE
Promotiekosten Avatar-film drukken op winst Disney

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 14:06
BURBANK (ANP/BLOOMBERG) - Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal minder winst geboekt door onder meer promotiekosten voor de nieuwe film Avatar: Fire and Ash. Het entertainmentconcern had de daling al zien aankomen en verwacht later dit jaar betere resultaten.
De divisie van cruises en parken, zoals Disneyland Parijs, noteerde een recordomzet van 10 miljard dollar (8,4 miljard euro). De parken trokken meer bezoekers, die er ook meer uitgaven. De operationele winst, dus het resultaat dat deze tak met de activiteiten behaalde, bedroeg 3,3 miljard dollar.
Dat is een flink deel van de totale operationele winst van 4,6 miljard dollar in het eerste kwartaal. Dat bedrag is 9 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het gebroken boekjaar van Disney begon eind september.
De directeur van de cruise- en parkdivisie, Josh D'Amaro, is volgens persbureau Bloomberg de belangrijkste kandidaat om Disney-topman Bob Iger op te volgen. De stemming daarover is volgende week.
