Tennisster Lamens verdwijnt uit top honderd wereldranglijst

LONDEN (ANP) - Tennisster Suzan Lamens is uit de top honderd van de wereldranglijst verdwenen. Daarmee staat er nu geen Nederlandse speelster bij de beste honderd van de wereld. Lamens zakte acht plaatsen en neemt op de nieuwste ranking de 105e plaats in.

De 26-jarige Lamens verloor in de eerste ronde van de Australian Open van de Oostenrijkse Anastasia Potapova. Afgelopen zondag ging ze onderuit in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Ostrava tegen de Amerikaanse Catherine McNally.

Tallon Griekspoor leverde op de ranglijst van de mannen drie posities in. Hij zakte naar de 29e plaats. Griekspoor werd ook in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld. Botic van de Zandschulp won acht plaatsen en steeg naar de 67e plek. Van de Zandschulp bereikte op het grandslamtoernooi van Melbourne de derde ronde. Daarin werd hij verslagen door Novak Djokovic. Jesper de Jong, die in Melbourne evenmin de eerste ronde doorstond, leverde zelfs vijftien posities in op de wereldranglijst; hij zakte naar de 88e plaats.