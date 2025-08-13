Prosus grote winnaar in AEX na sterke cijfers Chinees Tencent

AMSTERDAM (ANP) - Prosus was woensdag de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. De techinvesteerder profiteerde van sterke resultaten van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Dat Chinese internet- en gamebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De grootste uitgever van games ter wereld behaalde opnieuw de meeste inkomsten uit zijn gamedivisie. Ook profiteerde de eigenaar van de populaire Chinese app WeChat van de investeringen en inzet van kunstmatige intelligentie in zijn producten.

Beleggers zetten Prosus bijna 4 procent hoger. Wolters Kluwer (min 3,2 procent) stond juist onderaan bij de hoofdfondsen. De dataleverancier is in minder dan een maand, zonder duidelijke reden, zo'n 20 procent van zijn beurswaarde kwijtgeraakt. Het aandeel Shell (min 0,3 procent) kwam weinig van zijn plek, ondanks dat het een arbitragezaak heeft verloren van een grote Amerikaanse lng-exporteur. De zaak ging over de interpretatie van lng-contracten.

De stemming op de beurzen in Europa was over de hele linie positief. Beleggers konden zich ook optrekken aan nieuwe recordstanden op Wall Street die volgden op meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. Daardoor is in de Verenigde Staten de hoop toegenomen dat de Federal Reserve in september met een renteverlaging komt. De AEX-index eindigde 0,6 procent hoger op 900,11 punten. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, klom 0,2 procent tot 915,94 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,7 procent.

Avantium flinke verliezer

Bij de kleinere fondsen in Amsterdam was Avantium een flinke verliezer, al liep het koersverlies in de loop van de dag wel terug naar ruim 4 procent. De bioplasticmaker heeft een voorlopig financieringsakkoord bereikt met zijn banken en staatsinvesteringsfonds Invest-NL. De afspraken zijn gemaakt op voorwaarde dat de aandelenuitgifte die het bedrijf in september wil lanceren, succesvol is. Details over die uitgifte worden in september in een prospectus bekendgemaakt. De halfjaarcijfers die voor woensdag op het programma stonden, worden dan ook vrijgegeven.

Op de beurs in Frankfurt klom TUI meer dan 8 procent. Het Duitse reisconcern heeft het afgelopen kwartaal geprofiteerd van een groeiende vraag naar vakanties en hogere prijzen. De ook in Nederland actieve aanbieder van vakanties boekte een hogere omzet en winst, waarbij de resultaten van zijn cruises het sterkst verbeterden.