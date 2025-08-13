ECONOMIE
Tennisster Venus Williams (45) met wildcard naar US Open

Sport
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 18:10
anp130825134 1
NEW YORK (ANP/RTR) - Tennisster Venus Williams heeft een wildcard ontvangen voor de US Open. De 45-jarige Amerikaanse maakte vorige maand na zestien maanden afwezigheid haar rentree. De voormalige nummer 1 van de wereld won in het verleden het laatste grandslamtoernooi van het jaar twee keer, in 2000 en 2001.
Williams, die het afgelopen jaar met gezondheidsproblemen kampte, keerde in juli in Washington terug op de baan. Met haar zege in de eerste ronde op Peyton Stearns werd ze de oudste winnares op de WTA Tour sinds 2004.
De zevenvoudig grandslamwinnares in het enkelspel speelde in 2023 voor het laatst op de US Open. Ze verloor in de eerste ronde van de Belgische Greet Minnen. De US Open staat van 24 augustus tot en met 7 september op het programma in New York.
