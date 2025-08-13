Noor Waerenskjold sprint naar ritzege in Ronde van Denemarken

GLADSAXE (ANP) - De Noor Søren Waerenskjold heeft de tweede etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. Het was een vlakke rit van Rødovre naar Gladsaxe over 110 kilometer. De renner van Uno-X Mobility hield in de massasprint de Belg Steffen De Schuyteneer en de Fransman Axel Zingle achter zich. De Nederlander Nils Eekhoff eindigde als vijfde.

De Deen Mads Pedersen (Lidl-Trek) behield de leiding in het klassement.

Een kopgroep van zeven renners, van wie zes met de Deense nationaliteit, reed lang met een kleine minuut voorsprong voor het peloton uit. De sprintersploegen controleerden. De rit eindigde met drie lokale rondes in het nabij Kopenhagen gelegen Gladsaxe. Nadat de Fransman Anton Muller na een val voorin was verdwenen, bleven er zes Denen over. Rasmus Bøgh Wallin en Matias Malmberg waren op 3 kilometer voor de streep de laatste vluchters die werden ingelopen.

Individuele tijdrit

Eekhoff (Picnic PostNL) zette de sprint vroeg in, maar zag vier renners passeren. Van hen was Waerenskjold de snelste. De 25-jarige Noor boekte eerder dit jaar met winst in de Omloop Het Nieuwsblad zijn grootste zege tot nu toe.

Woensdag volgt een individuele tijdrit over 14 kilometer. De Ronde van Denemarken eindigt zaterdag.