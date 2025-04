Beijing reageert op onthulling Chinese krijgsgevangenen in Oekraïne

China doet samen met Oekraïne onderzoek naar de twee vermeende Chinese krijgsgevangenen in Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat woensdag bekendgemaakt, een dag nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de gevangenneming van het tweetal bekendmaakte.

Het ministerie benadrukt dat de Chinese overheid haar burgers oproept weg te blijven uit gebieden met gewapende conflicten. Chinezen wordt ook gevraagd niet betrokken te raken bij een gewapend conflict en niet mee te doen aan militaire operaties, aldus een woordvoerder.

Video

Zelensky zei dat zijn leger in de Oost-Oekraïense regio Donetsk tegen onder anderen zes Chinezen vocht die deel uitmaken van het Russische leger. Twee van hen zijn gevangengenomen. Zelensky deelde ook een korte video van een Chinees sprekende man in militaire kleding op X. De video is hieronder te bekijken.

De president verklaarde ook dat er aanwijzingen zijn dat meer Chinezen voor Rusland vechten. Die verklaring is ongegrond, aldus de Chinese woordvoerder. Hij stelt ook dat het Chinese standpunt over de oorlog in Oekraïne "duidelijk en ondubbelzinnig is" en "brede waardering heeft gekregen van de internationale gemeenschap".

Neutraal?

China zegt zich neutraal op te stellen in de oorlog en roept regelmatig op tot een diplomatieke oplossing. Het land heeft sinds de Russische invasie de banden met Rusland aangehaald, onder meer op politiek, militair en economisch gebied. Sommige landen beweren dat China's hulp aan Rusland de oorlog in stand houdt.