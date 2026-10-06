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PSV boekt nettowinst van 7 miljoen euro over seizoen 2025-2026

Economie
door anp
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EINDHOVEN (ANP) - PSV heeft over afgelopen seizoen een nettowinst van bijna 7 miljoen euro geboekt. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Eindhovense voetbalclub dinsdag openbaar heeft gemaakt. Het eigen vermogen van de landskampioen is gestegen naar 55 miljoen euro.
De omzet van PSV was vorig seizoen lager dan in het voorgaande boekjaar. Dat was volgens de club het gevolg van de minder succesvolle optredens in de competitiefase van de Champions League. De totale bedrijfskosten van de club bedroegen 157 miljoen euro.
PSV maakte in commercieel opzicht meerdere stappen. De omzet uit sponsoring en hospitality steeg naar 46 miljoen euro. De omzet uit de kaartverkoop bedroeg 25 miljoen euro. Er werden 880.000 toeschouwers verwelkomd bij 26 wedstrijden in het Philips Stadion.
PSV verwacht volgend seizoen weer deel te nemen aan de Champions League.
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