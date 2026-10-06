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Franse premier schrapt lessen op scholen voor overleg

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse premier Sébastien Lecornu heeft in het parlement gezegd dat de lessen op middelbare scholen deze week worden geschrapt om tijd te maken voor intern overleg in de onderwijsinstellingen. Hij sprak van "een periode voor interne democratie" waar de minister van Onderwijs Édouard Geffray tijd voor wil.
Het lijkt erop dat de premier en de minister alle lessen deze week vanaf woensdagochtend willen stilleggen.
Kwart miljoen betogers
Lecornu riep op tot eensgezindheid. "Talrijke ambtenaren zijn door dit geweld getroffen en verdienen onze steun." Volgens hem wordt geweld tegen onderwijspersoneel "genormaliseerd". "Het platbranden van een middelbare school verbetert de toestand van een schoolgebouw niet, het lynchen van een leraar verbetert het lerarentekort niet."
Parijs meldt dat er dinsdag meer dan een kwart miljoen betogers waren, van wie 56.000 in Parijs. Volgens organisatoren waren het er meer.
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