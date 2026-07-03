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Qatar stuurt weer lng-tanker naar Straat van Hormuz

Economie
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 10:57
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DOHA (ANP/BLOOMBERG) - Qatar stuurt weer een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas (lng) naar de Straat van Hormuz, aldus persbureau Bloomberg op basis van scheepvaartgegevens. Daarmee hervat Qatar de lng-export via de belangrijke zeestraat, nadat die eerder werd stilgelegd na een aanval op een tanker met Qatarese olie afgelopen zaterdag.
De lng-tanker is afkomstig uit Ras Laffan in Qatar aan de Perzische Golf, waar een grote gasexportterminal staat. Volgens Bloomberg zijn daarnaast ook lege lng-schepen bezig de Straat van Hormuz te naderen uit het oosten, via de route die langs Oman loopt. Een van die schepen zou al in de Straat van Hormuz zijn, terwijl het andere vaartuig nog voor de kust van Oman ligt. Ook die schepen zijn eigendom van Qatar of worden langdurig gehuurd door de Golfstaat.
Daarnaast gaat ook een lege lng-tanker die is gelinkt aan het staatsolieconcern van Abu Dhabi door de Straat van Hormuz, aldus Bloomberg.
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