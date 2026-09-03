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Rabo-economen zien economie vooral door uitgaven overheid groeien

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 7:39
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UTRECHT (ANP) - De Nederlandse economie groeit dit jaar 1,3 procent en volgend jaar 1,1 procent, verwacht Rabobank. Dat komt vooral doordat de overheid en consumenten meer uitgeven, schrijft de bank.
De verwachte groei is in de nieuwe prognose hoger dan in juni. Toen ging Rabobank nog uit van 1 procent groei dit jaar en 0,8 procent in 2027.
Economen van de bank waarschuwen dat de voorspellingen met meer onzekerheid zijn omgeven dan normaal. Dat komt doordat de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten veel invloed heeft op de economie. Daarnaast heeft het kabinet-Jetten in beide kamers geen meerderheid, waardoor het lang niet zeker is dat alle extra overheidsuitgaven ook doorgaan.
In de nieuwe raming gaat Rabobank uit van "een aanhoudende patstelling tussen de Verenigde Staten en Iran rond de Straat van Hormuz, waardoor de energieprijzen langer hoog blijven en ook steeds verder doorsijpelen in de prijzen van producten en diensten". Dat zorgt ook voor hoge inflatie, die van 2,8 procent dit jaar stijgt naar 3,4 procent volgend jaar.
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