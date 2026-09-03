Onderzoek in Overasselt nog in volle gang

OVERASSELT (ANP) - Het onderzoek bij het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond, is donderdagochtend nog in volle gang. Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Zolang het onderzoek gaande is, wordt het huis bewaakt door zwaarbewapende agenten.

Burgemeester Joerie Minses liet woensdag weten dat er deze donderdag meer bekend wordt over eventuele sluiting van het pand, dat eerder deze week werd belaagd door tientallen bewapende mensen. Ook komt er meer informatie over "eventuele aanvullende maatregelen", aldus Minses.

De gemeente zegt in ieder geval camera's te gaan plaatsen om het terrein in de gaten te houden. "Dit doen we zodra de politie dit gebied heeft vrijgegeven", aldus de gemeente in een bericht op haar eigen website. Hoelang het politieonderzoek ter plaatse nog gaat duren, kan de woordvoerder van de politie nog niet zeggen.