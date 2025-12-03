Israël: overgedragen overblijfselen niet van gijzelaar

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het stoffelijk overschot dat Hamas dinsdag heeft overgedragen aan Israël is niet van een van de gijzelaars, meldt het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Een forensisch instituut heeft geprobeerd de overblijfselen te identificeren, maar kwam tot de conclusie dat die niet behoorden tot een van de twee gijzelaars waar Israël nog op wacht.

Een medewerker van het Rode Kruis zei dinsdag tegen nieuwssite The Times of Israel dat het niet om een volledig lichaam ging, maar om kleine overblijfselen, of "stukjes" van een lichaam.

Het is niet de eerste keer dat Israël zegt dat Hamas verkeerde lichamen heeft overgedragen. Dat gebeurde in oktober en november ook al.

Hamas stelde eerder dat het lastig zou worden om alle overleden gijzelaars te vinden, omdat ze mogelijk onder het puin van door Israël gebombardeerde gebouwen zouden liggen.