Harry Windsor was gisteren als getuige in een Londense rechtbank. Hij wil dat kranten worden veroordeeld voor hun ongekende jacht op Meghan en hemzelf.

De prins bracht woensdag minder dan twee uur in de getuigenbank door en verliet de rechtszaal zichtbaar geëmotioneerd nadat hij zijn getuigenis had afgelegd.

"Het is walgelijk om hier te zitten en dit allemaal opnieuw mee te maken, en om ze ter verdediging te horen beweren dat ik geen recht op privacy heb," zei hij. Hij leek zijn tranen te bedwingen toen hij besloot: "Ze hebben het leven van mijn vrouw tot een absolute hel gemaakt, edelachtbare."

De prins en andere prominente figuren, waaronder muzikant Sir Elton John , actrice Elizabeth Hurley en activiste barones Lawrence van Clarendon, hebben Associated Newspapers, uitgever van de Daily Mail en Mail on Sunday, aangeklaagd wegens vermeende onrechtmatige informatievergaring. De uitgever ontkent elke misstand.

"Ik had sowieso niet over hen kunnen klagen, vanwege het koninklijk huis waar ik deel van uitmaakte," zei hij. "Nooit klagen, nooit uitleggen."

Meghan gaf de strijd tegen de media een nieuwe impuls.

Harry, 41, legde in zijn getuigenverklaring uit dat zijn benadering van de media eind 2016 veranderde "toen mijn relatie met Meghan , mijn huidige vrouw, openbaar werd".

"Ik begon me steeds meer zorgen te maken over de venijnige, aanhoudende aanvallen op, de intimidatie van en de opdringerige, soms racistische artikelen over Meghan. De situatie verergerde toen ze zwanger werd en na de geboorte van onze zoon Archie."

Een moeizame relatie met koninklijke verslaggevers.

De hertog zei voordat hij afstand deed van zijn taken als werkend lid van het koninklijk huis dat hij vanwege zijn verplichtingen een "bepaalde relatie" moest onderhouden met journalisten die officiële evenementen bijwoonden.

"Dit waren mensen met wie we gedwongen werden samen te werken. Je moest een bepaalde band met ze hebben," zei hij. "Gedwongen om op te treden, ondanks dat we wisten wie ze waren en heel goed wisten wat voor verhalen ze over me hadden geschreven en hoe ze mijn privéleven hadden gecommercialiseerd." Hij voegde eraan toe: "Ik ben met geen van deze journalisten bevriend, en dat ben ik ook nooit geweest."

Harry was 12 jaar oud in 1997 toen Diana, prinses van Wales, omkwam bij een auto-ongeluk in Parijs. Hij zei dat het "buitengewoon wreed" was om een ​​artikel te publiceren over "vertrouwelijke gesprekken" met zijn broer, prins William, nadat een foto van hun stervende moeder in de Italiaanse pers was verschenen.

Harry verklaarde voor de rechtbank: "Ik heb nooit geloofd dat mijn leven vogelvrij is en door deze mensen commercieel uitgebuit kan worden."

"Het feit dat mijn leven al sinds mijn tienerjaren op deze manier gecommercialiseerd wordt, dat er in elk aspect van mijn privéleven wordt gesnuffeld, dat telefoongesprekken worden afgeluisterd... dat ik vluchten regel zodat ze erachter kunnen komen waar ik naartoe ga, dat was een tijd waarin iedereen met elkaar concurreerde en nu spannen ze allemaal samen," voegde hij eraan toe.