SpaceX haalt Myanmarese oplichtingscentra offline

HAWTHORNE (ANP/AFP) - SpaceX heeft meer dan 2500 Starlink-apparaten uitgeschakeld in de buurt van plekken in Myanmar waarvan wordt vermoed dat er scamcentra gevestigd zijn. Dat maakte de operationeel onderdirecteur van het Amerikaanse techbedrijf Lauren Dreyer bekend op X.

Met de Starlink-apparaten kan toegang tot het internet worden verkregen op plekken waar anders lastig of geen bereik is. Zo wordt onder meer in Oekraïne gebruikgemaakt van Starlink-ontvangers.

Bij een inval bij KK Park, een bekende locatie vanwaaruit op grote schaal mensen worden opgelicht op internet, namen Myanmarese autoriteiten maandag al dertig Starlink-apparaten in beslag. Ook werden meer dan 2000 mensen aangehouden. Volgens lokale media zouden bij die operaties circa tweehonderd gebouwen zijn binnengevallen.

Sinds februari dit jaar zijn Thailand, China en Myanmar een campagne begonnen om de oplichtingscentra op te rollen. Daarbij werden al circa 7000 mensen bevrijd. Velen van hen zeiden te zijn gedwongen om daar te werken.