Een weekend logés over de vloer: dit kost die gastvrijheid echt

Vrijdagavond gaat de bel. Twee logés, een weekendtas en het vaste voornemen om het ze aan niets te laten ontbreken. Zondagmiddag zwaai je ze uit.

Maar wat heeft dat weekend eigenlijk gekost? Niet het etentje buiten de deur of de bos bloemen, maar het gewone: douchen, wassen en eten. De rekening valt op een onverwachte plek hoog uit.

De douche: kleingeld

De gemiddelde Nederlander staat 7,4 minuten onder de douche en gebruikt daarbij zo'n 55 liter warm water. Het geld zit vooral in het opwarmen, niet in het water zelf.

Afhankelijk van douchekop, temperatuur en energiecontract kost een douchebeurt grofweg een halve euro tot vijfenzeventig cent. Twee logés die elk twee keer douchen, kosten je samen dus zo'n twee à drie euro.

Een logé kost je in de meterkast een paar euro. Aan de keukentafel begint het pas.

De was: let op de temperatuur

Na vertrek ligt er een stapel beddengoed en handdoeken. Een wasbeurt verbruikt gemiddeld ongeveer 50 liter water. Bij de huidige drinkwatertarieven is dat zo'n tien cent.

De wastemperatuur maakt meer uit. Een was op 60 graden kost aan stroom drie tot vier keer zoveel als een was op 30 graden. Toch blijven twee extra wasjes, stroom en water samen, ruim onder de twee euro.

De boodschappen: hier zit het geld

Het minimale gezonde voedingspakket kost zo'n acht euro per volwassene per dag. Dat is een ondergrens: frisdrank, zoutjes en andere extra's zitten er niet in.

Twee volwassen logés die van vrijdagavond tot zondagmiddag mee-eten, zijn samen ongeveer twee volle etensdagen. Dan zit je al op ruim dertig euro. Zonder wijn, zonder gebak, zonder verse croissants op zaterdagochtend.

Er is ook goed nieuws. Koken voor vier is per persoon goedkoper dan koken voor twee. De extra mond aan tafel kost dus minder dan een losse maaltijd.

Wie op zijn logés wil besparen, hoeft niet naar de douche te kijken, maar naar het boodschappenlijstje.

Rekensom: twee logés, één weekend

Vier douchebeurten: circa € 2 tot € 3

Twee wasbeurten, stroom en water: minder dan € 2

Eten, minimaal gezond pakket: ruim € 30

Niet meegerekend: verwarming van de logeerkamer, drankjes en uitjes

Samen rond de € 35, vrijwel alles in de boodschappentas.

Wat je wel in de hand hebt

Doe de boodschappen voor het hele weekend in één keer. Elke dag even naar de winkel is vaak duurder.

Spreek vooraf af wie wat meeneemt, zoals het ontbijt of de wijn.

Zet de radiator in de logeerkamer pas hoger als de gasten komen, en direct weer lager als ze vertrekken.

Kies bewust een wastemperatuur. Heter wassen kost merkbaar meer stroom.

Gastvrijheid blijkt dus vooral een kwestie van eten en drinken. Het warme water en de extra was zijn kleingeld. Een kortere douche voor je gasten levert niets op; een goed doordacht boodschappenlijstje wel.