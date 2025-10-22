Randstad flink lager geëindigd in AEX na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Randstad is woensdag flink lager geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers reageerden teleurgesteld op de kwartaalresultaten van het uitzendconcern. Zo heeft Randstad opnieuw minder verdiend aan zijn werk op de minder bedrijvige arbeidsmarkt. De omzet daalde, met name door wisselkoerseffecten. Het aandeel sloot 6 procent lager.

Naast Randstad kwamen ook bierbrouwer Heineken en verfmaker AkzoNobel met kwartaalcijfers. Heineken (plus 1,1 procent) verkocht opnieuw minder bier. Desondanks verwacht topman Dolf van den Brink dat het consumentenvertrouwen en de vraag zullen herstellen. AkzoNobel (min 0,9 procent), bekend van verfmerken als Flexa en Sikkens, merkte dat klanten terughoudender zijn met hun uitgaven en temperde de winstverwachting.

De AEX eindigde 0,1 procent lager op 966,00 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 908,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs leverden tot 0,7 procent in.