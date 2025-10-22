ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Palestijnse gezant pleit voor internationale druk op Israël

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 17:38
anp221025217 1
DEN HAAG (ANP) - Het hoofd van de Palestijnse missie in Nederland, Ammar Hijazi, doet een beroep op de internationale gemeenschap na de niet-bindende uitspraak van het ICJ over het toestaan van VN-hulp aan de Palestijnse gebieden. De wereld moet de "uitdaging aangaan" en ervoor zorgen dat Israël zich eraan gaat houden, aldus Hijazi tijdens een persconferentie.
Israël heeft al bekendgemaakt zich niet aan het advies te zullen houden en stelt het internationaal recht te volgen. Volgens Hijazi is het duidelijk dat Israël dat niet doet. Er zijn volgens hem "geen excuses".
Hijazi vertegenwoordigt in Nederland de Palestijnse Autoriteit, het Palestijnse bestuursorgaan op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De Gazastrook staat sinds 2007 onder controle van Hamas.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

ANP-491247600

Drie vijvers bij Delftse woonwijk zitten vol met PFAS, waterschap plaatst nooddam

anp221025061 1

Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

Loading