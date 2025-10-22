Palestijnse gezant pleit voor internationale druk op Israël

DEN HAAG (ANP) - Het hoofd van de Palestijnse missie in Nederland, Ammar Hijazi, doet een beroep op de internationale gemeenschap na de niet-bindende uitspraak van het ICJ over het toestaan van VN-hulp aan de Palestijnse gebieden. De wereld moet de "uitdaging aangaan" en ervoor zorgen dat Israël zich eraan gaat houden, aldus Hijazi tijdens een persconferentie.

Israël heeft al bekendgemaakt zich niet aan het advies te zullen houden en stelt het internationaal recht te volgen. Volgens Hijazi is het duidelijk dat Israël dat niet doet. Er zijn volgens hem "geen excuses".

Hijazi vertegenwoordigt in Nederland de Palestijnse Autoriteit, het Palestijnse bestuursorgaan op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. De Gazastrook staat sinds 2007 onder controle van Hamas.