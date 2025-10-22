ECONOMIE
Directeur Louvre: we hebben gefaald de juwelen te beschermen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 17:50
PARIJS (ANP) - De directeur van het Louvre, Laurence des Cars, noemt de diefstal van afgelopen zondag een "enorme klap" en zegt te hebben gefaald om de gestolen juwelen te beschermen. Dat zei ze in de Franse senaat, waar ze zich woensdagmiddag moest verantwoorden voor het voorval. Het is de eerste keer dat de museumdirecteur in het openbaar spreekt sinds de diefstal.
Ze benadrukte dat de beveiligingssystemen werkten, maar dat deze ook erg verouderd zijn. Zeker de camera's aan de buitenkant van het museum zijn volgens haar een zwakke plek: "We hebben de aankomst van de dieven niet vroeg genoeg gezien."
De directeur zegt dat ze zondag na de diefstal haar ontslag heeft aangeboden aan de minister van Cultuur, maar dat dit niet werd geaccepteerd.
De acht gestolen (kroon)juwelen waren bij elkaar zo'n 88 miljoen euro waard. Volgens experts zijn de gestolen sieraden erg herkenbaar. Ze zijn bang dat de stukken uit elkaar worden gehaald om de diamanten los te kunnen verkopen.
