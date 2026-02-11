Veel doden na schietincidenten Canadese provincie Brits-Columbia

TUMBLER RIDGE (ANP/RTR) - Tien mensen, onder wie een vermoedelijke schutter, zijn omgekomen bij schietincidenten in Tumbler Ridge, in de Canadese provincie Brits-Columbia. Dat meldt de Canadese zender CBC News. Volgens de politie is de schutter een vrouw. Massaschietpartijen in Noord-Amerika worden bijna altijd door mannen gepleegd.

Zes mensen werden dood aangetroffen in een middelbare school, twee anderen werden dood gevonden in een woning waarvan de politie vermoedt dat deze verband houdt met het incident. Een andere persoon overleed onderweg naar het ziekenhuis, meldt CBC News. De vermoedelijke schutter werd dood in de school aangetroffen, vermoedelijk door een zelf toegebrachte verwonding, aldus de politie.

Twee slachtoffers zijn met ernstige of levensbedreigende verwondingen per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Nog eens 25 mensen worden in het plaatselijke medisch centrum onderzocht op verwondingen, aldus de politie.

Grote schietpartijen

De schietpartij op de kleine, landelijke middelbare school is de op een na dodelijkste schoolschietpartij in de Canadese geschiedenis, na het bloedbad waarbij op 6 december 1989 veertien mensen omkwamen op L'École Polytechnique in Montreal. Op 22 januari 2016 kwamen vijf mensen om het leven bij een reeks schietpartijen in La Loche, Saskatchewan, onder meer op een school.

Experts schrijven de zeldzaamheid van grote schietpartijen in Canada toe aan de strenge wapenwetgeving, die het moeilijk maakt om aanvalsgeweren te bezitten. Dergelijke wapens zijn bij schoolschietpartijen in buurland de Verenigde Staten gebruikt.